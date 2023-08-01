Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет
Американский актер Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет. Об этом пишет TMZ.
«Сегодня мы с тяжелым сердцем прощаемся с невероятным человеком. Как актер, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», —рассказал порталу один из членов семьи Клауда.
Причина смерти артиста не уточняется, предположительно, она может быть связана с психологическими проблемами Клауда из-за недавней смерти его отца, пишет «Свободная пресса». По словам близкого к семье актера источника, артист боролся с суицидальными мыслями.
По данным TMZ, в понедельник около 11:30 (18:30 по мск) мать Клауда сообщила в экстренные службы Окленда о «вероятной передозировке» у мужчины, отметив, что у того нет пульса.
Ангус Клауд был наиболее известен по роли Феско в сериале «Эйфория». Актер также участвовал в ряде других проектов, в том числе в фильмах The Line и «Северный Голливуд».
Ранее после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дробышева, актрисе было 84 года, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru