Звезда сериала «Эйфория» Ангус Клауд умер в возрасте 25 лет

«Сегодня мы с тяжелым сердцем прощаемся с невероятным человеком. Как актер, друг, брат и сын, Ангус был особенным для всех нас во многих отношениях», —рассказал порталу один из членов семьи Клауда.

Причина смерти артиста не уточняется, предположительно, она может быть связана с психологическими проблемами Клауда из-за недавней смерти его отца, пишет «Свободная пресса». По словам близкого к семье актера источника, артист боролся с суицидальными мыслями.

По данным TMZ, в понедельник около 11:30 (18:30 по мск) мать Клауда сообщила в экстренные службы Окленда о «вероятной передозировке» у мужчины, отметив, что у того нет пульса.

Ангус Клауд был наиболее известен по роли Феско в сериале «Эйфория». Актер также участвовал в ряде других проектов, в том числе в фильмах The Line и «Северный Голливуд».

Ранее после продолжительной болезни скончалась народная артистка РСФСР Нина Дробышева, актрисе было 84 года, напоминает RT.

