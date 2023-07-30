Умер муж певицы Натали, продюсер Александр Рубин

Издание отмечает, что Рубин не жаловался на здоровье, у мужчины якобы не было даже вредных привычек.



По словам близких, Натали очень переживает утрату – они были счастливы с мужем. Супруги прожили в браке 32 года, у них трое сыновей.

Ранее стало известно о смерти одного из основателей рок-группы The Eagles Рэнди Мейснера. Он умер на 78-м году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».