Умер муж певицы Натали, продюсер Александр Рубин
Продюсер Александр Рудин, который бил супругом российской артистки Натали, умер в возрасте 53 лет. Причины скоропостижной смерти не сообщаются, пишет KP.RU со ссылкой на семью певицы.
Издание отмечает, что Рубин не жаловался на здоровье, у мужчины якобы не было даже вредных привычек.
По словам близких, Натали очень переживает утрату – они были счастливы с мужем. Супруги прожили в браке 32 года, у них трое сыновей.
Ранее стало известно о смерти одного из основателей рок-группы The Eagles Рэнди Мейснера. Он умер на 78-м году жизни, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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