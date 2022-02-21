Звезда фильма «Курьер» высказался о Москве после падения и госпитализации

Звезда фильма «Курьер» Федор Дунаевский сравнил жизнь в Москве и других мировых столицах после госпитализации из-за падения. В беседе с изданием «Москвич Mag» он сказал, что жизнь в Москве не имеет преимуществ, так как все города отличаются друг от друга.

«Ну не лучше, просто по-другому. Есть недостатки и там, и тут. Если ты можешь поскользнуться у своего подъезда и разбить себе башку, то это не лучше», — сказал Дунаевский.

В январе Федора Дунаевского госпитализировали в Москве после того, как он вышел из такси, упал и ударился головой. Актер получил ссадины и закрытую черепно-мозговую травму.


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ФОТО: кадр из фильма "Курьер"
ТЕГИ:МоскваАктеры
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