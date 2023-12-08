Зверев: Выбранный персиковый цветом года полнит и идет немногим
Персиковый цвет полнит, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление российского шоумена Сергея Зверева.
Он не согласен с выбором Pantone персикового цветом года. Трендовым мог бы стать благородный изумрудный. Зверев напомнил, что 2024 год будет годом зеленого дракона. Поэтому персиковый «вообще не в тему», так как «опасный цвет». Шоумен объяснил это тем, что он подходит очень маленькому проценту женщин.
Трендовым цветом мог бы стать редкий зеленый цвет, благородный изумрудный с переходом на красное, желтое золото, указал Зверев.
7 декабря американский Институт цвета Pantone назвал главным цветом 2024 года персиковый цвет 13-1023 Peach Fuzz. По версии института, цвет года может оказывать влияние на разработку продуктов, решение на покупку в отраслях моды, мебели, промышленного дизайна и других, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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