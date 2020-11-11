Зюганов проголосовал против льгот «детям войны»

Фракция КПРФ в Московской городской думе отказалась принять участие в голосовании по законопроекту о введении в столице выплат для «детей войны», а депутат Леонид Зюганов проголосовал против документа.

Законопроект, предложенный фракцией «Единая Россия», направлен на поддержку «детей войны» - граждан России, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.



Согласно документу, для «детей войны» устанавливается ежемесячная денежная выплата за счёт средств городского бюджета, а также льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, бесплатные путевки на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения и обратно, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

В случае принятия законопроекта, «дети войны» также получат преимущественное право на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, на приём в организации соцобслуживания,



Ранее комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала столичному парламенту принять законопроект в первом чтении, при отсутствии поправок в целом.

