Зюганов назвал сроки отчета правительства в Госдуме
16 февраля 202111:43
Отчеты правительства и Счетной палаты в Госдуме состоятся в апреле, сообщил ТАСС председатель КПРФ Геннадий Зюганов.
Он отметил, что отчет Счетной палаты запланирован на 7 апреля, отчет правительства – на 21 апреля.
Отчет зачитает глава правительства Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что фракции уже начали готовиться к отчету кабинета министров.
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16 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru