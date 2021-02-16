Зюганов назвал сроки отчета правительства в Госдуме

Отчеты правительства и Счетной палаты в Госдуме состоятся в апреле, сообщил ТАСС председатель КПРФ Геннадий Зюганов.

Он отметил, что отчет Счетной палаты запланирован на 7 апреля, отчет правительства – на 21 апреля.

Отчет правительства в Госдуме

Отчет зачитает глава правительства Михаил Мишустин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что фракции уже начали готовиться к отчету кабинета министров.



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ФОТО: РИА Новости
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