Зюганов назвал протесты в Москве проявлениями «оранжевой проказы»
Геннадий Зюганов призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что лидер КПРФ назвал протесты в Москве 27 июля проявлением «оранжевой проказы», которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику.
Это заявление он сделал во время выступления на форуме «Территория смыслов». Он призвал его молодых участников формировать «свое народно-патриотическое движение и сплачиваться вокруг сил, которые страну любят». Лидер КПРФ настаивает на том, что произошедшее в столице – это реализация «американского сценария» с использованием недовольства, в первую очередь молодежи, в политических целях.
При этом, как подчеркнул лидер коммунистов, выводы необходимо сделать и власти, которая «не желает вести нормальный диалог».
Напомним, 27 июля за участие в несанкционированной акции сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали в столице более 1 тысячи человек. Всего, по оценке полиции, на эту акцию собрались более 3,5 тысяч человек. Прокуратура Москвы проводит административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля.
RT, в свою очередь, подчёркивает, что СК сообщил о задержании пяти человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти в центре Москвы 27 июля.
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