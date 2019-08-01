Зюганов назвал протесты в Москве проявлениями «оранжевой проказы»

Геннадий Зюганов призвал молодежь не поддаваться на призывы к участию в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС, отмечая, что лидер КПРФ назвал протесты в Москве 27 июля проявлением «оранжевой проказы», которая поразила и Грузию, и Украину, и Прибалтику.

Это заявление он сделал во время выступления на форуме «Территория смыслов». Он призвал его молодых участников формировать «свое народно-патриотическое движение и сплачиваться вокруг сил, которые страну любят». Лидер КПРФ настаивает на том, что произошедшее в столице – это реализация «американского сценария» с использованием недовольства, в первую очередь молодежи, в политических целях.

При этом, как подчеркнул лидер коммунистов, выводы необходимо сделать и власти, которая «не желает вести нормальный диалог».