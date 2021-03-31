Зоозащитники решают судьбу животных из зверинца «мытищинского стрелка»
Зоозащитники решают судьбу диких животных из домашнего зоопарка так называемого «мытищинского стрелка» Владимира Барданова, рассказала глава Альянса защитников животных Подмосковья Юлия Рубцова.
Накануне 61-летний Владимир Барданов, который подозревался в незаконном обороте оружия, открыл огонь по полицейским и прибывшим им на помощь росгвардейцам. В ходе штурма, который продолжался 9 часов, коттедж загорелся, стрелок погиб при пожаре. По данным СМИ, в его домашнем зоопарке жили тигр, медведь, крокодил, кабан, пума, козы, цесарки, курицы, павлин.
По словам Рубцовой, переговоры идут с крупными зоопарками, потому что для таких больших хищников реабилитационных центров мало в стране. Сложнее всего будет пристроить крокодилов, отметила она в эфире «Радио1».
Полковник ФСБ в отставке, ветеран чеченских кампаний Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» раскритиковал руководство силовиков за действия при многочасовом штурме стрелка, забаррикадировавшегося в подмосковном коттедже.
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