Зону отдыха с бассейнами и причал для маломерных судов обустроили в парке Северного речного вокзала

В Москве на набережной парка Северного речного вокзала завершено обустройство зоны отдыха с тремя бассейнами и плавучего причала для маломерных судов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Площадь зоны отдыха составляет более 4 тысяч кв. метров, большую часть занимает пляж с тремя бассейнами с системой подогрева, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что в парке появился плавучий причал. Его собрали из 14 понтонов, которые удерживают 56 железобетонных якорей, а также обшили специальной террасной доской. С пляжной зоной новый причал связывает специальный переходный мостик.

Отмечается также, что в рамках проекта благоустройства парка была проведена реставрация скульптур и озеленение территории. Городское пространство с парком и прогулочной набережной является одним из любимых мест отдыха москвичей.

