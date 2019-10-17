Знаменитому физику, ученику Ландау исполнилось 100 лет

Советский и российский физик Исаак Халатников, ученик знаменитого Льва Ландау отмечает столетний юбилей! Как сообщает Телеканал «360», поздравить учёного приехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, который также передал поздравительное послание от президента РФ Владимира Путина.

В честь юбилея имя физика-теоретика присвоено средней общеобразовательной школе № 75 в Черноголовке. Советский и российский ученый появился на свет в Екатеринбурге 17 октября 1919 года. Еще в школе он увлекся математикой, становился победителем олимпиад.

В студенческие годы Исаак Маркович сдал знаменитый теоретический минимум Льву Ландау, став его аспирантом. С такой задачей в целом справились всего 43 человека. Во время Великой Отечественной войны Халатников служил в зенитном полку ПВО Москвы.

После смерти Ландау физик работал в области общей теории относительности и космологии. Он, в частности, решил знаменитое уравнение гравитации Эйнштейна, которое получило название сингулярности Белинского — Халатникова — Лифшица.

Среди наиболее важных исследований Халатникова можно выделить труды по теории квантовых жидкостей, сверхпроводимости, квантовой электродинамике, квантовой теории поля, релятивистской гидродинамике, квантовой механике, общей теории относительности, релятивистской астрофизике и космологии.

В 1965 году Исаак Халатников возглавил Институт теоретической физики имени Льва Ландау Академии наук СССР. Учёный награжден многочисленными орденами и медалями.

