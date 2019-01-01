Зиничев предложил обязать владельцев платных автотрасс помогать пострадавшим в ДТП

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев в Новгородской области предложил обязать владельцев платных автодорог ликвидировать последствия ДТП на своих трассах.

За владельцами и концессионерами предлагается закрепить обязанность по ликвидации последствий ЧП и оказанию помощи пострадавшим. Также для прикрытия платных трасс предлагается создавать подразделения Федеральной противопожарной службы. Службе аварийных комиссаров могут придать функции и полномочия аварийно-спасательной службы, сообщает ТАСС.

Среди проблем, связанных с фунционированием платных трасс, названы небольшое количество заездов или отсутствие площадок для вертолетов.

