Журналиста Мингазова оштрафовали на 700 тысяч рублей по делу о фейках

Суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

По данным правоохранителей, в апреле 2022 года Мингазов по мотивам политической ненависти разместил в Telegram публикацию с заведомо ложной информацией об использовании российской армии. В апреле 2024-го стало известно о задержании журналиста. Против 55-летнего Мингазова возбудили уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании ВС РФ, мужчину поместили под домашний арест.

Журналиста признали виновным в инкриминируемом преступлении.

«Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей», - подчеркнули в СК.

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