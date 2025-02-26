Журналиста Мингазова оштрафовали на 700 тысяч рублей по делу о фейках
Суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
По данным правоохранителей, в апреле 2022 года Мингазов по мотивам политической ненависти разместил в Telegram публикацию с заведомо ложной информацией об использовании российской армии. В апреле 2024-го стало известно о задержании журналиста. Против 55-летнего Мингазова возбудили уголовное дело о публичном распространении фейков об использовании ВС РФ, мужчину поместили под домашний арест.
Журналиста признали виновным в инкриминируемом преступлении.
«Судом мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей», - подчеркнули в СК.
Ранее в Москве десять раз оштрафовали барда-рокера Андрея Буянова за дискредитацию ВС РФ, музыканту придется заплатить от 300 до 500 тысяч рублей, пишет 360.ru.
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