Журналиста Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение закона о митингах

Столичный Тверской суд признал журналиста «Новой газеты» Илью Азара виновным в повторном нарушении порядка организации митинга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Суд назначил Азару штраф в размере 150 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН.

По словам Соловьева, на журналиста составили два протокола из-за публикаций в соцсетях, касающихся пикета против поправок в Конституцию РФ, а также акции против преследования журналиста Ивана Сафронова.

