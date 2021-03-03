Журналиста Азара оштрафовали на 150 тысяч рублей за нарушение закона о митингах

Столичный Тверской суд признал журналиста «Новой газеты» Илью Азара виновным в повторном нарушении порядка организации митинга. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

Суд назначил Азару штраф в размере 150 тысяч рублей, отмечает РИА ФАН.

По словам Соловьева, на журналиста составили два протокола из-за публикаций в соцсетях, касающихся пикета против поправок в Конституцию РФ, а также акции против преследования журналиста Ивана Сафронова.

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Фото: facebook.com/iazar
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