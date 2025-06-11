Журналиста Александра Плющева объявили в розыск

Признанного в России иноагентом журналиста Александра Плющева объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.

В РФ иноагентами признаны продюсер Роднянский и журналист Зыгарь

Сообщется, что Плющев был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее в розыск была объявлена журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уголовное дело против неё было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.


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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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