Журналиста Александра Плющева объявили в розыск

Сообщется, что Плющев был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее в розыск была объявлена журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Уголовное дело против неё было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.



