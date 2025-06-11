Журналиста Александра Плющева объявили в розыск
11 июня 202516:56
Признанного в России иноагентом журналиста Александра Плющева объявили в розыск. Соответствующая информация появилась в базе МВД РФ.
Сообщется, что Плющев был объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса, однако по какой именно - не уточняется.
Ранее в розыск была объявлена журналистка Юлия Таратута (признана иноагентом в РФ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Уголовное дело против неё было возбуждено по требованию прокуратуры Москвы по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru