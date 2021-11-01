СМИ обнаружили базу данных заказчиков фальшивых ПЦР-тестов
Мошенники подделывают сайты по заказу ложных ПЦР-тестов под сайты реальных лабораторий, где хранят данные заказчиков. Это выяснил сотрудник петербургского издания «47news» Виктор Смирнов.
По словам журналиста, злоумышленники создают клоны, копируя дизайн сайтов действующих лабораторий «Инвитро», «Гемотест» и «АрхиМед». Поддельные справки рассылаются заказчикам по почте.
Смирнов рассказал, что обнаружил уязвимость на одном из таких сайтов и получил доступ к админке. Там хранились личные данные более чем 8 тысяч заказчиков поддельных тестов. Чаще всего услугами мошенников, по словам Смирнова, пользовались жители Средней Азии.
Мошенники на всех сайтах предлагают два стандартных варианта ложных тестов: за 2550 рублей и 1600 — первый будет делаться три часа, второй — сутки.
Фальшивую справку «с виду не отличить от настоящей». «И подпись врача, и печать, и внешний вид в целом», - отметил Смирнов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru