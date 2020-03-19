Журнал Playboy больше не будет выходить в печатном виде
Журнал Playboy перестанет выходить в печатном виде в США. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на заявление главы американской компании Playboy Enterprises Бена Кона. Он пояснил, что такое решение принято, в частности, из-за помех в производстве контента, которые связаны с распространением коронавируса, а также из-за сбоев в цепочке поставок, происходящих по той же причине.
При этом он подчеркнул, что легендарный журнал продолжит регулярно “издаваться” в цифровой версии.
Напомним, в 2018 году газета The Wall Street Journal сообщила, что издатели Playboy могут полностью отказаться от выпуска его печатной версии. Газета отмечала, что печатная версия мужского журнала является убыточной, а его тираж постоянно сокращался.
Ранее НСН писала, что в США незрячий мужчина, которого зовут Дональд Никсон, подал в суд на Playboy.com. В иске американца говорится, что издание нарушило его право инвалида из-за невозможности получить удовольствие в полной мере от содержания эротического сайта, пишет TMZ.
Мужчина пояснил, что установил специальную программу для слабовидящих людей, однако, по-прежнему не может посмотреть ресурсы Playboy.com и Playboyshop.com.
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