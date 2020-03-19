Журнал Playboy больше не будет выходить в печатном виде

Журнал Playboy перестанет выходить в печатном виде в США. Об этом сообщает Wall Street Journal, ссылаясь на заявление главы американской компании Playboy Enterprises Бена Кона. Он пояснил, что такое решение принято, в частности, из-за помех в производстве контента, которые связаны с распространением коронавируса, а также из-за сбоев в цепочке поставок, происходящих по той же причине.

При этом он подчеркнул, что легендарный журнал продолжит регулярно “издаваться” в цифровой версии.

Напомним, в 2018 году газета The Wall Street Journal сообщила, что издатели Playboy могут полностью отказаться от выпуска его печатной версии. Газета отмечала, что печатная версия мужского журнала является убыточной, а его тираж постоянно сокращался.