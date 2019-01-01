Журфак МГУ проведет традиционный День карьеры

Факультет журналистики МГУ в предстоящий четверг, 25 апреля, проведет традиционный День карьеры. Его целью является оказание помощи студентам и выпускникам в поиске работодателей среди крупнейших российских СМИ страны. Кроме того, они смогут познакомиться с новейшими приемами и инструментами работы журналиста. Как сообщили НСН в пресс-службе факультета журналистики МГУ, в это день в рамках мероприятия пройдут мастер-классы известных медиаменеджеров и журналистов. Помимо этого, всех гостей Дня карьеры ждёт встреча с известным режиссером, продюсером и телеведущим Федором Бондарчуком.

Мероприятие откроют декан факультета журналистики МГУ, профессор, член-корреспондент РАО Елена Вартанова, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, а также генеральный директор Фонда «Академия Российского телевидения» Этери Левиева.

Кроме того, в течение всего дня представители более двадцати крупнейших СМИ России расскажут студентам об условиях прохождения практики и стажировках. В качестве ведущих мастер-классов и спикеров выступят представители российских ИА, издательских домов, телеканалов, радиостанций, а также печатных СМИ, PR- и event-агентств.



