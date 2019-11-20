Режиссер Валерия Гай Германика поспорила с телеведущей Ксенией Собчак о гуманности абортов. Обсуждение этой темы возникло во время интервью для проекта бывшего кандидата в президенты на YouTube.

Режиссер заявила, что является противницей абортов и назвала эту процедуру нарушением права на жизнь.

«Сaмые вонючие, мерзкие, гниющие когти aпокaлипсисa нa мой взгляд», - заявила она.

Гай Германика также добавила, что считает такой образ жизни свинским.

«Ты в рaмкaх свиньи живешь, если позaнимaлaсь сексом, у тебя порвaлся презервaтив, ты пошел утилитaрно сделaл aборт, сукa, вышел и дaльше то же сaмое у тебя происходит», — заключила режиссер.

Однако комментировать ситуацию, когда решение об аборте принимают изнасилованные женщины Германика отказалась.

