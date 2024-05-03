Жителям Новой Москвы предложили участки для строительства частных домов
В поселении Роговском одобрено выделение девяти участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
«Земельные участки на территории округа востребованы у жителей столицы, благодаря высоким темпам развития инфраструктуры ТиНАО. Город планирует выделить еще девять участков для индивидуального жилищного строительства. Площадки под возведение частных домов свободны от капитальной застройки», – сказала Юлиана Княжевская.
Отмечается, что уже выпущены градостроительные планы этих земельных участков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При повторной атаке БПЛА на белгородскую Вознесеновку пострадал мужчина
- Суд в Москве арестовал имущество Commerzbank и JPMorgan
- СМИ: В G7 перестали обсуждать полную конфискацию российских активов
- «Алиса» выпустит альбом «Гойда»
- Объем наличных денег в обращении в России вырос впервые с начала года
- СМИ: Почти половину продаваемой РФ электроэнергии в 2024 году купил Казахстан
- В Красноярске самолет Ан-74 получил повреждение после посадки
- Опрос: Каждый пятый россиянин хочет сократить майские праздники
- Умер актер из «Зова предков» Машраб Кимсанов
- В белгородском селе Вознесеновка мужчина пострадал при атаке БПЛА на автобус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru