Жителям Новой Москвы предложили участки для строительства частных домов

В поселении Роговском одобрено выделение девяти участков под индивидуальное жилищное строительство. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

«Земельные участки на территории округа востребованы у жителей столицы, благодаря высоким темпам развития инфраструктуры ТиНАО. Город планирует выделить еще девять участков для индивидуального жилищного строительства. Площадки под возведение частных домов свободны от капитальной застройки», – сказала Юлиана Княжевская.

Отмечается, что уже выпущены градостроительные планы этих земельных участков.



