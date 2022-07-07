Жителям Москвы рекомендовали не выходить на улицу из-за ливня и сильного ветра

В четверг очевидцы публикуют в соцсетях кадры падающих деревьев, штормового ветра и ударов молний. Тревожные сообщения приходят из разных районов города, при этом в Солнечногорском районе Подмосковья выпал град величиной со сливу. У метро Автозаводская снесло крышу с дома.

Проливной дождь, ветер и град вновь в четверг «порадовали» москвичей после тропической жары. За день в столице выпало 58 миллиметров осадков, что составляет почти 62% от месячной нормы.

