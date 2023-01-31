Жителям ДНР в марте произведут перерасчет пенсии
1 марта жителям Донецкой народной республики произведут перерасчет пенсий, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
"У нас под миллион пенсионеров. И эту работу нужно провести физически, всех перерассчитать. С 1 марта начнем", - заявил Пушилин в эфире радио КП.
Ранее индексацию пенсий работающих пенсионеров предложил возобновить сенатор Василий Иконников. Он считает, что данная мера позволит привлечь в экономику квалифицированных специалистов
Как говорила Telegram-каналу «Радиоточка НСН», депутат Госдумы Светлана Бессараб, ежегодно к 31 декабря наблюдается серьезное, почти массовое, увольнение специалистов, достигших пенсионного возраста, прохождение индексации и восстановление на работе.
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