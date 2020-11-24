Жителя Кубани оправдали в убийстве ребенка

Присяжные на Кубани оправдали мужчину в убийстве 8-летней девочки, передает РИА Новости.

В июне 2016 года в поселке Звезда пропала девочка. Последний раз ее видел отчим девочки, который подвез ее к дому, однако туда она так и не пришла. Дело об убийстве возбудили, но тело так и не нашли.

Спустя 3,5 года в январе тело нашли по указаниям, нарисованным на нескольких зданиях. Следствие обвинило убийстве 63-летнего местного жителя. Он пояснил, что девочка забегала к нему во двор, отвлекая от работы, па потому он ударил ее молотком по голове, а тело спрятал в поле. Также он рассказал, что надписи на стенах зданий оставлял он.

«Коллегия присяжных заседателей, выслушав доводы защиты и обвинения, посчитала недоказанными события, описанные в обвинительном заключении, и вынесла оправдательный вердикт», - приводит агентство сообщение Краснодарского краевого суда. Оправданного освободили из-под стражи в зале суда.

Сам факт оправдательного приговора в России большая редкость: по статистике ВС РФ, если уголовные материалы уже рассматриваются по существу, шанс на оправдание в отечественном суде не превышает 1%.

