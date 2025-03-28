Жительницу Ленобласти арестовали по делу о пособничестве терроризму

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу жительницу Ленинградской области Викторию Спицыну, обвиняемую в пособничестве террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

По данным суда, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Спицыной вменяется преступление по ч. 3 ст. 205.1 УК.