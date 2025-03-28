Жительницу Ленобласти арестовали по делу о пособничестве терроризму
Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу жительницу Ленинградской области Викторию Спицыну, обвиняемую в пособничестве террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
По данным суда, Дзержинский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Спицыной вменяется преступление по ч. 3 ст. 205.1 УК.
Источник агентства в силовых структурах уточнил, что женщина прибыла в Саратовскую область не позднее 9 февраля и сняла на фото и видео объекты критической транспортной инфраструктуры. По версии следствия, собранные материалы она передала неустановленным лицам, которых следствие считает кураторами разведки в интересах иностранного государства. В результате ее действия могли способствовать срыву боевых задач.
Как уточнил собеседник агентства, у Спицыной нет постоянного источника дохода и регистрации. Она является уроженкой Башкортостана, передает «Радиоточка НСН».
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