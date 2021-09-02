Жительница Северной Осетии пыталась утопить своего 9-летнего сына
В Северной Осетии ведется следственная проверка по факту попытки утопления матерью своего 9-летнего сына, сообщает региональное следственное управление.
Женщина бросила мальчика в реку Терек 1 сентября. Инцидент произошел в Кировском районе республики. 39-летняя местная жительница после конфликта в семье взяла трех своих детей в возрасте от трех до 11 лет и направилась к пойме реки. Там она скинула в воду 9-летнего ребенка.
После этого старший сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановил автомобиль, прося водителя спасти его брата. Мужчина вытащил из реки школьника.
Несколько лет назад мать утопила детей за то, что те испачкались на прогулке.
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