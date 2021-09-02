Жительница Северной Осетии пыталась утопить своего 9-летнего сына

Женщина бросила мальчика в реку Терек 1 сентября. Инцидент произошел в Кировском районе республики. 39-летняя местная жительница после конфликта в семье взяла трех своих детей в возрасте от трех до 11 лет и направилась к пойме реки. Там она скинула в воду 9-летнего ребенка.

После этого старший сын побежал к расположенной поблизости автодороге и остановил автомобиль, прося водителя спасти его брата. Мужчина вытащил из реки школьника.

Несколько лет назад мать утопила детей за то, что те испачкались на прогулке.

