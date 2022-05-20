Жительница Хабаровска заявила, что ее избил начальник угрозыска

Инцидент произошел летом 2021 года на автовокзале. Во время оперативных мероприятий у беременной хабаровчанке произошел конфликт с начальником уголовного розыска. В результате этого он якобы ударил женщину и ее малолетнего ребенка. Как сообщает собеседник агентства, на этом фоне у пострадавшей случилось преждевременное прерывание беременности.

В настоящее время оперативниками проводят проверку доводов, изложенных в поступившем от женщины заявлении. В случае установления причастности сотрудника к инциденту он понесет наказание.

Ранее суд вынес вердикт по делу двух бывших полицейских из города Вольска Саратовской области, которые до смерти избили задержанного. Экс-сотрудников МВД приговорили к 10 и 10,5 годам колонии строго режима.

