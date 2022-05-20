Жительница Хабаровска заявила, что ее избил начальник угрозыска
Правоохранительные органы в Хабаровске проверяют заявление женщины о том, что ее и ее ребенка избил начальник уголовного розыска города, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел летом 2021 года на автовокзале. Во время оперативных мероприятий у беременной хабаровчанке произошел конфликт с начальником уголовного розыска. В результате этого он якобы ударил женщину и ее малолетнего ребенка. Как сообщает собеседник агентства, на этом фоне у пострадавшей случилось преждевременное прерывание беременности.
В настоящее время оперативниками проводят проверку доводов, изложенных в поступившем от женщины заявлении. В случае установления причастности сотрудника к инциденту он понесет наказание.
Ранее суд вынес вердикт по делу двух бывших полицейских из города Вольска Саратовской области, которые до смерти избили задержанного. Экс-сотрудников МВД приговорили к 10 и 10,5 годам колонии строго режима.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 732 / сут.
Умерли
378 тыс.+106 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 134 / сут.
- Экономист рассказал, когда доллар достигнет 80 рублей
- Жительница Хабаровска заявила, что ее избил начальник угрозыска
- В США рассказали об ошибке НАТО после распада СССР
- Обнародованы списки погибших и пленённых военных ВСУ
- Стало известно, в каком случае ужесточат меры против коронавируса
- В Белоруссии увидели в санкциях Запада отголоски нацизма
- Байден не станет обсуждать с Эрдоганом возражения Анкары по НАТО
- Небензя не исключил экспорта украинского зерна в ЕС
- В «Газпром нефти» назвали последствия отказа от российской нефти
- В Пентагоне перечислили оружие, которое отправят Киеву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru