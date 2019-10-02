Полицейские на кладбище избили до смерти человека
В Саратовской области задержаны две полицейских по подозрению в смертельном избиении задержанного жителя города Вольска. Информация об этом размещена на сайте следственного управления регионального Следственного комитета. Как отмечает Газета.ру, задержанный в состоянии алкогольного опьянения вступил в конфликт со стражами порядка, когда те посадили его в служебный автомобиль.
В итоге, сотрудники МВД отвезли 41-летнего мужчину в район городского кладбища, где избили до смерти. Труп нашли случайные прохожие. Как уточняет Ura.ru, к смерти привели переломы рёбер и разрыва легкого.
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Кроме того, назначена служебная проверка.
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