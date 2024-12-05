Жители Уфы обвинили местных чиновников в краже новогодней елки
Жители Уфы обвинили местных чиновников в краже новогодней елки. Как сообщает «ФедералПресс», инцидент произошёл в Демкинском районе столицы Башкирии.
В местной администрации отчитались, что установленное в сквере у Дворца творчества «Орион» дерево росло в охранной зоне надземного газопровода, в связи с чем подлежало обязательному сносу.
Чиновники отметили, что срубленную на улице Локомотивная, 24, ель было решено, вместо утилизации, сделать главным украшением новогоднего городка.
Они также указали, что большинство жителей дома поддержали это решение, однако местные жители назвали произошедшее воровством.
«Это наша елка, её сажали мои родители! Нас не предупредили, вас даже камера не остановила. Мы её каждый Новый год наряжали, всем сердцем любили нашу ёлку, а сегодня от неё остался пень!» – написала дочь высадившей дерево женщины.
Ранее в городе Миньяр Челябинской области спилили растущую на садовом участке местной жительницы ёлку и установили её на городской площади. Чиновники назвали участок бесхозным, однако женщина указала, что может доказать право собственности. Позже ей принесли извинения, а она потребовала компенсацию и пригрозила судом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru