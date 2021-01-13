Жители столицы определят, как усовершенствовать городскую краудсорсинг-платформу

Краудсорсинг-проект «Город идей» стартует в понедельник, 18 января на платформе crowd.mos.ru. Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина. В течение трёх дней можно будет выдвинуть инициативы по улучшению интерфейса краудсорсингового портала, внедрению нового функционала, а также формированию системы рейтингов для стимулирования мотивации пользователей.

Как отметила заместитель градоначальника, за 6 лет функционирования на базе краудсорсинговой платформы воплощено в жизнь свыше 2,6 тысяч предложений москвиче. Теперь пришло время улучшить саму платформу. Качество идей оценят эксперты. Лучшие предложения будут отобраны для голосования, которое и определит какие из них будут реализованы.

«Город идей» стал важной частью городской цифровой экосистемы, констатируют в столичном Департаменте информационных технологий. С 2014 года проведено 29 проектов. Самым популярным из них прошлом году стали «Московские центральные диаметры». В этом проекте приняли участие более 17 тысяч горожан , которые предложили две тысячи с лишним идей.

На сегодня краудсорсинговая платформа насчитывает почти 240 тысяч зарегистрированных пользователей. В общей сложности участники уже выдвинули более 109 тысяч идей, свыше четырех тысяч из которых, были отобраны экспертами для последующей проработки.

Благодаря краудсорсинг-проектам в столице РФ появились новые маршруты общественного транспорта, инфоматы в поликлиниках, внедрен электронный механизм приема заявлений для прикрепления к ним, разработано мобильное приложение ЕМИАС для записи к врачу, кроме того, детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности.

Минувшей осенью на платформе «Город идей» появился новый раздел «Предложить идею». В нём москвичи могут оставить предложения по благоустройству городских пространств.

