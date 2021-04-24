Жители России назвали признаки идеального города

Большинство россиян, живущих в городах, хотели бы улучшить транспортную инфраструктуру и озеленить населенные пункты. Об этом сообщает RT, ссылаясь на исследование сервисов городской мобильности «Ситимобил» и ResearchMe.

Аналитики опросили более 1330 жителей крупных российских городов и выяснили, какие перемены могли бы улучшить качество жизни граждан.

Так, 80% респондентов полагают, что необходимо улучшить транспортную инфраструктуру городов, чтобы дорога от дома до работы или учебы занимала не более получаса в день.

По мнению 34% опрошенных, добиться этого можно, увеличив число маршруток или сделав такси более распространенным видом транспорта.

Идею снижения числа личных автомобилей поддерживают 28% участников опроса, а 25% респондентов высказались за развитие сервисов аренды велосипедов и электросамокатов. Кроме того, 9% россиян поддержали продвижение системы каршеринга.

Половина респондентов, говоря о внешнем облике своих городов, отметили необходимость их озеленения. Увеличить количество фонтанов хотели бы 25% опрошенных. Треть участников опроса высказались за частичное или полное удаление рекламы с фасадов зданий.

Кроме того, 54% опрошенных считают, что в регионах необходимо сохранить «дух старины».

Лидерами списка городов, жители которых довольны инфраструктурой и благоустройством, стали Казань (55%), Уфа (52%), Москва (50%), Санкт-Петербург (35%) и Волгоград (34%).

