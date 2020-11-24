Жители Новокузнецка смогут бесплатно ездить в автобусах до декабря

Жители Новокузнецка смогут до декабря бесплатно пользоваться общественным транспортом ООО «Питеравто» из-за ошибок компании в реализации транспортной реформы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кемеровской области.

Отмечается, что руководство предприятия признало свои недочёты и взяло ответственность за проблемы с городским общественным транспортом.

По данным региональной пресс-службы, правительство Кемеровской области подключило к проведению транспортной реформы профильные министерства. Ожидается, что нововведения властей позволят обеспечить жителей Новокузнецка современным и комфортным городским транспортом.

Реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. По решению властей запланировано обновление автобусного парка города и сокращение маршрутов с 80 до 50.

Утром того же дня горожане начали жаловаться на отсутствие транспорта, опоздания автобусов, пропуск остановок. Региональный министр транспорта Сергей Рубан объяснил эти неудобства нехваткой водителей, не успевающих пройти стажировку.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил, что в случившемся виновна компания «Питеравто», вовремя не обучившая сотрудников и не наладившая программное обеспечение для навигации и оплаты проезда.

По сообщениям местных СМИ, другие перевозчики, недовольные реформой, требуют от администрации расторжения договора с «Питеравто» и заключения контрактов с ними. Кроме того, городские компании-перевозчики потребовали отставки Кузнецова.

