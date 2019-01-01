Жители Наро-Фоминска объявили охоту на редкого попугая

В Наро-Фоминск залетела редкая для Подмосковья птица. Местные жители подчёркивают, что видели в березовой роще около перинатального центра попугая ара. Однако изловить яркую птицу так и не удалось. Как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», специалисты советуют не пытаться ловить экзотических птиц самостоятельно, а обратиться за помощью к специалистам. С таким заявлением выступил президент Ассоциации любителей птиц, врач-орнитолог Владимир Романов.

Добавим, ранее специалист оказывал помощь в ловле амазонов и жако. В Балашихе специалисты занимались поимкой какаду, который не давался в руки и перелетал с дерева на дерево. Орнитологам пришлось спилить верхушку березы, чтобы аккуратно спустить птицу вниз, а затем снять испуганного попугая.

Кроме того, Владимир Романов пояснил, что переживать за здоровье попугая, летающего по Наро-Фоминску, не стоит. Эта ярая птица самостоятельна и всеядна: питается зеленью, почками, а также молодыми шишками. Помимо этого, вид ара не боится холодов и спокойно может выдержать до 10 градусов мороза.



