Жители Москвы активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу

Жители Москвы активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы. Об этом журналистам рассказали волонтеры, которые помогают москвичам узнать больше о такой службе и раздают около станций метро соответствующие буклеты.

Как отметила волонтер пункта отбора, активист молодежного сообщества «STOлица» Екатерина Черемисскина, горожане положительно реагируют на акцию, задают вопросы и берут буклеты.

Москвичи интересуются у волонтеров вещевым обеспечением, местами проведения собеседований и заключения контрактов на военную службу, перечнем необходимых документов.

«Видел двух мальчиков с татуировками на лице, которые ... огромной компанией подошли, начали рассматривать листовки, начали задавать вопросы ... молодежь чувствует, насколько это важно, и они хотят как будто сделать что-то важное», — поделился волонтер, активист сообщества «STOлица» Кирилл Мокрушин.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова начал работу 3 апреля. Всю необходимую информацию о его работе и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту заработал чат-бот в мессенджере Telegram.

