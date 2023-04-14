Жители Москвы активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу
Жители Москвы активно интересуются возможностью заключения контрактов о прохождении военной службы. Об этом журналистам рассказали волонтеры, которые помогают москвичам узнать больше о такой службе и раздают около станций метро соответствующие буклеты.
Как отметила волонтер пункта отбора, активист молодежного сообщества «STOлица» Екатерина Черемисскина, горожане положительно реагируют на акцию, задают вопросы и берут буклеты.
Москвичи интересуются у волонтеров вещевым обеспечением, местами проведения собеседований и заключения контрактов на военную службу, перечнем необходимых документов.
«Видел двух мальчиков с татуировками на лице, которые ... огромной компанией подошли, начали рассматривать листовки, начали задавать вопросы ... молодежь чувствует, насколько это важно, и они хотят как будто сделать что-то важное», — поделился волонтер, активист сообщества «STOлица» Кирилл Мокрушин.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту на ул. Яблочкова начал работу 3 апреля. Всю необходимую информацию о его работе и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Кроме того, для желающих пойти на военную службу по контракту заработал чат-бот в мессенджере Telegram.
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