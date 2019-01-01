Жители еще четырех районов Москвы обсудили проекты кварталов реновации

В Москве завершается очередной этап публичных слушаний по проектам планировки кварталов реновации. Во вторник в пяти районах прошли собрания, на которых жители обсудили предложения проектировщиков по размещению домов, объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Проекты будут реализованы в районах Алтуфьевский, Бабушкинский, Люблино и Покровское-Стрешнево. В обсуждениях также принимали участие жители Лосиноостровского района.

«При создании проектов мы старались опираться на реальные потребности москвичей. Для этого мы не только консультировались с представителями различных Департаментов, в том числе здравоохранения и образования, но и изучали комментарии жителей, опубликованные в социальных сетях и СМИ. В результате в проекты были включены именно те объекты, которых не хватало тому или иному району», – рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Она добавила, что на собраниях жители имеют возможность задать разработчикам все интересующие их вопросы, касающиеся планировок территории, а также оставить свои мнения и предложения по проекту. Кроме того, еще в течение семи дней после проведения собраний свои замечания можно будет направить в окружные градостроительные комиссии в письменном виде или по электронной почте. Все предложения, собранные во время публичных слушаний, будут переданы проектировщикам для внесения корректировок.

«Собрания участников публичных слушаний – важный этап реализации программы реновации. Мы рады, что жители принимают активное участие в обсуждениях и высказывают свои мнения. Благодаря такому диалогу, мы сможем создать такую городскую среду, где будет комфортно людям всех возрастов и профессий. После проработки замечаний и внесения в проект корректировок, авторы смогут приступить к планированию этапов реализации проекта с указанием дат и адресов» – добавила она.

Третья волна публичных слушаний стартовала в Москве 14 мая, когда проекты были опубликованы на сайтах префектур. С 20 по 27 мая в районах-участниках слушаний, а также в информационном центре реновации по адресу 2-я Брестская, дом 6 были открыты экспозиции, где на планах и визуализациях жители могли ознакомиться со всеми деталями планировки. Все материалы также доступны на сегодняшних собраниях.

На сегодняшний день в Москве уже прошли публичные слушания по 12 проектам.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент России Владимир Путин подписал поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации». Она коснется около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир.

В общей сложности программа насчитывает 5 173 дома. В Адресный перечень программы на данный момент входят 323 «стартовые» площадки, на которых можно построить 4,666 млн кв.м жилья.

В этом году по программе планируется переселить свыше 12 тыс. человек.

Новые дома будут соответствовать самым современным требованиям. В них будет удобно как многодетным родителям, так и маломобильным гражданам. На первых этажах новостроек появятся магазины, аптеки, салоны красоты, химчистки и другие сервисные предприятия. В новых квартирах — утепленные двери и стеклопакеты с москитными сетками, застекленные балконы и отделка комфорткласса

Мнения жителей, высказанные в ходе публичных слушаний или полученные через другие каналы коммуникаций, будут переданы архитекторам и проектировщикам для анализа и учета в работе.

При разработке планировки кварталов учитывались не только интересы участников программы, но и жителей района – они в результате получат качественную общественную среду, обновление всех коммуникаций, улучшение и обновление дорожно-транспортной сети, новые социальные объекты.

