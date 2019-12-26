Жители Екатеринбурга смогут наблюдать солнечное затмение

Екатеринбуржцы смогут наблюдать частичное солнечное затмение в четверг утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера обсерватории Уральского государственного университета Владилена Санакоева.

Он отметил, что природное явление можно будет увидеть примерно с 7.34 до 8.00 (мск). По словам Санакоева, это будет время восхода солнца.

Частичное солнечное затмение, как отмечает инженер, в России можно увидеть раз в год, по всему миру оно случается до 5 раз.



