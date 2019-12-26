Жители Екатеринбурга смогут наблюдать солнечное затмение
26 декабря 201900:46
Екатеринбуржцы смогут наблюдать частичное солнечное затмение в четверг утром. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера обсерватории Уральского государственного университета Владилена Санакоева.
Он отметил, что природное явление можно будет увидеть примерно с 7.34 до 8.00 (мск). По словам Санакоева, это будет время восхода солнца.
Частичное солнечное затмение, как отмечает инженер, в России можно увидеть раз в год, по всему миру оно случается до 5 раз.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:ЗатмениеЕкатеринбург
Горячие новости
- Дамаск подаст иск против США за разграбление сирийской нефти
- Четыре взрыва прогремели в районах Багдада
- Китай испытал ракету, способную достичь любой точки США
- Путин поручил возродить производство документальных фильмов в РФ
- «За что?»: Сокурова оскорбил вопрос о возможных извинениях перед Кадыровым