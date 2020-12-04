Жители Архангельской области голосованием определят статус 31 декабря

Жителей Архангельской области сами определят делать ли выходным 31 декабря в этом году за счёт субботы 26 числа. Соответствующее голосование стартовало сегодня на официальных интернет-ресурсах губернатора Александра Цыбульского.

Гражданам предлагается выбрать из двух ответов на вопрос «Какой выходной день выбираете вы?» - 26 или 31 декабря.

Окончательный выбор будет сделан по обобщённым результатам голосования на трех ресурсах главы области - в Telegram-канале, Instagram и «ВКонтакте».

В ноябре Госдума отклонила законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. Кремль оставил это право за региональными властями. Белгородская и Орловская области уже сделали последний день года выходным.

