Жители Архангельской области голосованием определят статус 31 декабря
Жителей Архангельской области сами определят делать ли выходным 31 декабря в этом году за счёт субботы 26 числа. Соответствующее голосование стартовало сегодня на официальных интернет-ресурсах губернатора Александра Цыбульского.
Гражданам предлагается выбрать из двух ответов на вопрос «Какой выходной день выбираете вы?» - 26 или 31 декабря.
Окончательный выбор будет сделан по обобщённым результатам голосования на трех ресурсах главы области - в Telegram-канале, Instagram и «ВКонтакте».
В ноябре Госдума отклонила законопроект об объявлении 31 декабря выходным днем на федеральном уровне. Кремль оставил это право за региональными властями. Белгородская и Орловская области уже сделали последний день года выходным.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,4 млн+27 403 / сут.
Умерли
42 176+569 / сут.
Выздоровели
1,9 млн+28 901 / сут.
- Защита Ефремова подаст кассационную жалобу на приговор
- Жители Архангельской области голосованием определят статус 31 декабря
- Сбербанк спрогнозировал снижение ВВП в 2020 году на 3,8-4,5%
- Балтийский флот получил первую партию вакцины от коронавируса
- Совет директоров «Роснано» избрал Куликова на пост председателя правления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru