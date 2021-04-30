Жителей столицы предупредили о девятибалльных пробках вечером пятницы

В Москве пробки могут достигнуть девяти баллов к вечеру пятницы, 30 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на столичный департамент транспорта.

Утром и днем загруженность на дорогах Москвы достигнет пяти-семи баллов, к вечеру она может увеличиться до восьми-девяти. Дептранс отметил, что с утра движение будет затруднено на Ярославском шоссе, а также на Рязанском и Волгоградском проспектах.

Ранее Центр организации дорожного движения сообщил, что час-пик начнется около 15:00 и продлится до 21:00. Самые большие пробки будут на выездах из города.

