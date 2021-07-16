Жителей столичного региона предупредили о кислотных дождях

Дожди с повышенной кислотностью ожидаются в Москве и Подмосковье до конца недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Сегодня, а также в субботу и воскресенье погода будет такая же, как была в четверг. То есть жара и быстрый прогрев воздуха в первой половине дня. К 12-15 часам будет развиваться конвективная облачность и кое-где местами прогремят грозы. И вторая половина дня будет более прохладной – до 25-28 градусов», — рассказал метеоролог в эфире «Радио 1».

Шувалов добавил, что гулять под такими дождями не стоит, и лучше брать с собой зонтик, поскольку за период сухой погоды в приземном слое атмосферы накопилось много вредных веществ.

