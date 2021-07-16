Жителей столичного региона предупредили о кислотных дождях
Дожди с повышенной кислотностью ожидаются в Москве и Подмосковье до конца недели. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Сегодня, а также в субботу и воскресенье погода будет такая же, как была в четверг. То есть жара и быстрый прогрев воздуха в первой половине дня. К 12-15 часам будет развиваться конвективная облачность и кое-где местами прогремят грозы. И вторая половина дня будет более прохладной – до 25-28 градусов», — рассказал метеоролог в эфире «Радио 1».
Шувалов добавил, что гулять под такими дождями не стоит, и лучше брать с собой зонтик, поскольку за период сухой погоды в приземном слое атмосферы накопилось много вредных веществ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 704 / сут.
Умерли
147 тыс.+799 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 932 / сут.
- Стала известна причина отказа двигателей совершившего жесткую посадку Ан-28
- Украина ужесточит требования к въезжающим из России, Белоруссии и Индии
- «Из трупов складывают трафик»: Шнуров написал стихотворение про Мамонова и МакSим
- Путин назначил нового замглавы МВД России
- Взрыв емкости с ацетоном произошел на заводе в Дзержинске
- Росавтодор анонсировал повышение тарифа «Платона» с февраля 2022 года
- Проверки мер COVID-профилактики в Москве продолжат и после отмены QR-кодов
- Полиция поменяла место массовой драки с юга на север Москвы
- Путин поручил освободить часть семей с детьми от налога при продаже жилья
- Путин потребовал разработать программу капремонта школ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru