Жителей Самары привлекли к ответственности за продажу билетов на парад Победы

Жителей Самары, продававших пригласительные билеты на парад Победы в городе, привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил о продаже в интернете билетов на парад 9 мая в Самаре, которые выдали организациям и должны были предоставлять в том числе ветеранам боевых действий. Пригласительные можно было приобрести за 1-1,7 тысячи рублей. Глава региона Дмитрий Азаров поручил провести проверку по факту инцидента.

Как отметили в областном правительстве, по итогам проверки определили учреждения и людей, которым были выданы билеты.

«Установленные билеты были выданы следующим организациям: Самарский государственный университет, Самарский кадетский корпус МБОУ №170, Куйбышевская железная дорога, Самарская губернская дума, Газпромбанк, региональное управление Роспотребнадзора, военный комиссариат, Фонд "Защитники Отечества". Руководители... незамедлительно отреагировали на информацию. По каждому факту с получивших билеты граждан отобраны объяснительные», — указали власти.

Проверка подтвердила, что в ряде случаев билеты действительно выставили на продажу в Сети, однако некоторые предлагали пригласительные бесплатно, так как не могли пойти на парад сами. В отношении тех, кто умышленно «желал заработать на бесплатных билетах», были применены дисциплинарные взыскания и другие виды порицаний вплоть до увольнения.

По поручению губернатора в последующие годы пригласительные не будут выдавать по заявкам учреждений и организаций с общей фиксацией номеров, а сделают билеты именными.

