Жителей Подмосковья взволновала судьба бродячей козы

Жители подмосковного города Королёва разыскивают хозяина бесхозной козы, которая уже несколько дней путешествует по улицам города. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

«Хозяин, отзовись, ночи холодные, замерзнет же», – пишут сердобольные жители Московской области в социальных сетях

Также сообщается, что королёвцы пытались поймать козу. Однако животное оказалось очень пугливым и в руки горожанам не далось.

