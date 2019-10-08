Жителей Подмосковья взволновала судьба бродячей козы
8 октября 201916:29
Жители подмосковного города Королёва разыскивают хозяина бесхозной козы, которая уже несколько дней путешествует по улицам города. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
«Хозяин, отзовись, ночи холодные, замерзнет же», – пишут сердобольные жители Московской области в социальных сетях
Также сообщается, что королёвцы пытались поймать козу. Однако животное оказалось очень пугливым и в руки горожанам не далось.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: instagram//korolev_info
ТЕГИ:Подмосковье
Горячие новости
- Россия и Турция отреклись от доллара
- Мосгорсуд отменил решение о возврате дела «Седьмой студии» в прокуратуру
- Суд отменил приговор фигуранту дела «Нового величия»
- В Кремле ответили Лукашенко на слова о роли РФ в конфликте в Донбассе
- Трамп и Зеленский не поздравили Путина с днём рождения