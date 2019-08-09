Жителей Подмосковья удивила покраска асфальта перед школой
В подмосковном Одинцове местные жители заметили, что асфальт перед одной из городских школ зачем-то покрасили в черный цвет, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
В соцсетях предположили, что речь идет о том, что старый асфальт пытаются выдать за новый. Другие предположили, что территория школы станет новой площадкой фестиваля граффити, который проходит в городе весь август.
Позднее в администрации городского округа сообщили, что рабочие покрыли асфальт специальной битумной эмульсией для укладки на него сверху нового слоя полотна.
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