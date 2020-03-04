Жителей Подмосковья предупредили о злых невыспавшихся медведях
Министерство экологии Московской области предупредило жителей региона об опасности встречи с медведями. Ранее с одним из хищников столкнулись жители деревни Алешино в Пушкинском городском округе.
В ведомстве предупредили, что сейчас косолапые представляют особую опасность, так как из-за необычно теплой зимы многие из них вышли из спячки раньше времени.
Также не исключается, что некоторые особи вообще не залегали в спячку. «В это время медведи истощены и особенно агрессивны», - отметили в министерстве.
Сейчас замеченного возле Пушкино медведя ищут специалисты. Если он будет обнаружен – будут предприняты меры для его безопасного отгона от населенных пунктов, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
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