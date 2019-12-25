Жителей Москвы предупредили о сильном тумане
25 декабря 201918:42
Сильный туман ожидается в Москве вечером 25 декабря, предупредили в столичном управлении МЧС. Видимость составит 200-500 метров, туман сохранится до 10 часов утра 26 декабря, пишет сайт argumenti.ru.
В связи с этим водителей призвали быть внимательнее за рулем и снизить скорость, а также воздержаться от перестроений и обгонов.
В ближайшие 24 часа в Москве и соседних областях из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности.
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ФОТО: Туман в Москве