Жителей Москвы предупредили о сильном тумане

Сильный туман ожидается в Москве вечером 25 декабря, предупредили в столичном управлении МЧС. Видимость составит 200-500 метров, туман сохранится до 10 часов утра 26 декабря, пишет сайт argumenti.ru.

В связи с этим водителей призвали быть внимательнее за рулем и снизить скорость, а также воздержаться от перестроений и обгонов.

В ближайшие 24 часа в Москве и соседних областях из-за тумана объявлен желтый уровень погодной опасности.

