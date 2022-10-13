Жителей Москвы предупредили о густом тумане до утра пятницы

Густой туман ожидается ночью и до 10 утра в Москве и Московской области. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными, держать дистанцию между машинными и не делать резких маневров.

Ранее 11 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве и Подмосковье ожидаются заморозки.



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ФОТО: РИА Новости
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