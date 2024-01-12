Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице

В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности и области из-за гололедиц, говорится в сообщении Гидрометцентра.

Преждупреждение продлится до обеда воскресенья.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сугробы в Москве превысили климатическую норму на 20%.

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Фото: t.me/mos_sobyanin
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