Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о гололедице
12 января 202416:41
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности и области из-за гололедиц, говорится в сообщении Гидрометцентра.
Преждупреждение продлится до обеда воскресенья.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что сугробы в Москве превысили климатическую норму на 20%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru