Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею более 500 млн рублей
Житель Южно-Сахалинска выиграл более 500 млн рублей (около 7 млн долларов) в лотерее «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего российского распространителя лотерей «Столото».
«В понедельник, 5 июля, в ходе 3444-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысячу 694 рубля», — отмечается в сообщении.
Обладатель суперприза приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта «Столото» и угадал все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.
Для оформления выигрыша победителю необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в Москве.
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