Житель Южно-Сахалинска выиграл в лотерею более 500 млн рублей

Житель Южно-Сахалинска выиграл более 500 млн рублей (около 7 млн долларов) в лотерее «Спортлото "4 из 20"». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего российского распространителя лотерей «Столото».

«В понедельник, 5 июля, в ходе 3444-го тиража "Спортлото "4 из 20" был разыгран суперприз — 512 миллионов 261 тысячу 694 рубля», — отмечается в сообщении.

Обладатель суперприза приобрел билет за 200 рублей в мобильной версии сайта «Столото» и угадал все числа выигрышной комбинации в двух полях билета.

Для оформления выигрыша победителю необходимо обратиться в лотерейный центр «Столото» в Москве.

