Житель Подмосковья собрал самый большой в СНГ город из Lego
Коллекционер из подмосковного Звенигорода Тимур Муртазин собрал самый большой в СНГ город из конструктора Lego, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».
Его площадь составляет 55 квадратных метров. В городе ездят автомобили, останавливаются поезда и работают аттракционы. На сборку у пенсионера ушло около двух лет и 600 наборов. Постройки в городе как типовые, предусмотренные изготовителями Lego, так и авторские, которые пожилой мужчина сделал своими руками. При этом часть экспонатов — движущиеся.
Если нажать на кнопку, то машины начинают ездить по дорогам, в парке аттракционов крутится карусель, а возле вокзала останавливается маленький поезд, катящийся по миниатюрным рельсам.
Город можно увидеть в музее LETS GO, который появился в Звенигороде около трех лет назад.
Как сообщалось, химические элементы, которые не соответствуют современным требованиям безопасности, обнаружили исследователи в старых кубиках LEGO, игрушечных машинках и куклах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,6 млн+113 тыс. / сут.
Умерли
330 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 010 / сут.
- Три человека отравились газом в Кисловодске
- В Подмосковье пытаются выйти на след заблудившегося тигренка
- Кулеба раскрыл новую стратегию «противодействия России»
- Контингент ОДКБ в Казахстане не сделал ни одного выстрела - Токаев
- Токаев: Торга с Назарбаевым о разделении полномочий не было
- В Венгрии сочли нецелесообразным размещение сил НАТО на территории страны
- В Британии актер Дэвид Суше за роль Эркюля Пуаро получил титул рыцаря
- В Курске задержали грабителей ювелирного магазина с драгоценностями на 160 млн рублей
- Президент Казахстана рассказал о целях террористов во время беспорядков в Алма-Ате
- Стало известно о жертвах крушения Ми-8 под Ульяновском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru