Житель Подмосковья собрал самый большой в СНГ город из Lego

Его площадь составляет 55 квадратных метров. В городе ездят автомобили, останавливаются поезда и работают аттракционы. На сборку у пенсионера ушло около двух лет и 600 наборов. Постройки в городе как типовые, предусмотренные изготовителями Lego, так и авторские, которые пожилой мужчина сделал своими руками. При этом часть экспонатов — движущиеся.

Если нажать на кнопку, то машины начинают ездить по дорогам, в парке аттракционов крутится карусель, а возле вокзала останавливается маленький поезд, катящийся по миниатюрным рельсам.

Город можно увидеть в музее LETS GO, который появился в Звенигороде около трех лет назад.

Как сообщалось, химические элементы, которые не соответствуют современным требованиям безопасности, обнаружили исследователи в старых кубиках LEGO, игрушечных машинках и куклах.

