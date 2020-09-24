Житель Петербурга выставил на продажу сына на «Авито»

Петербуржец разместил объявление в разделе "Животные" на «Авито» о продаже сына, пишет «Российская газета».

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина обратилась к администрации сервиса «Авито» с просьбой удалить данное объявление.

Ранее в Петербурге отец семейства разместил объявление, что отдает сына в добрые руки из-за его плохого поведения, за что ему выписали штраф на 3000 рублей, а объявление с сайта удалили.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиСанкт-Петербург
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