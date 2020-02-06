Житель Крыма осужден на 5 лет за пост в интернете

Лишение свободы сроком 5 лет в колонии строгого режима получил житель Крыма за пост в интернете. Об этом сообщает «КИА» со ссылкой на Южный военный окружной суд.



Соответствующее решение было вынесено по уголовному делу по статье 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

По данным агентства, суд постановил, что с 3 по 5 декабря 2018 года подсудимый разместил на каналах одного из мессенджеров в интернете информацию, содержащую оправдание и пропаганду терроризма. Отмечается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.





