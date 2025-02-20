Житель ХМАО выиграл в лотерею 46 млн рублей
Житель Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выиграл в лотерею 46 млн рублей. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу «Национальной лотереи».
По данным организации, россиянин купил билет и стал обладателем суперприза в 46 129 600 рублей.
«ХМАО бьет рекорды удачи: уже пятый житель региона стал миллионером с начала 2025 года», — отметили в пресс-службе.
Так, домохозяйка из региона получила суперприз 147 млн рублей, а еще один житель ХМАО выиграл 4 млн рублей.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что большинство (38%) россиян-победителей лотерей вложили деньги в недвижимость, при этом 29% помогли близким и родственникам, а 27% выплатили долги или кредиты, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru