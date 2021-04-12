Жириновский высказался против запрета на суррогатное материнство

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своём Twitter заявил, что никто не должен мешать желанию женщины стать матерью.

Комментируя законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства, политик отметил, медицина и суррогатное материнство помогают тем женщинам, которые не могут забеременеть или выносить ребенка.

«Любая женщина имеет право стать матерью, но не каждая может забеременеть или выносить ребенка. Тогда на помощь приходит медицина и суррогатное материнство. Никто не должен мешать и вводить запреты. Государство не может отказать женщине в ее желании стать матерью», - написал Жириновский.

Законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы, предлагается возможность воспользоваться услугами суррогатных матерей только гражданам России от 25 до 55 лет, которые состоят в законном браке, сообщает РИА Новости.

Кроме того, на момент выполнения процедуры брак должен длиться не менее года, а у женщины должны быть серьёзные медицинские показания для обращения к суррогатной матери, добавляет Ura.ru.

